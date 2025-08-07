Denizli'de Tehlikeli Saman Yüklü Kamyonun İlerlemesi Kameraya Yansıdı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde aşırı yüklü saman balyaları taşıyan bir kamyonun tehlikeli ilerleyişi, aracın sağa eğilmesi ve yoldan saman dökmesiyle dikkat çekti. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Denizli'nin Acıpayam ilçesinden Gireniz-Alcı güzergahına ilerleyen kamyonetin dorsesine yüklenen saman balyaları dengesiz ve aşırı yüklü olduğu görüldü. Yükün ağırlığıyla sağa doğru eğrilen kamyondan yola saman döküldü. Arkadan gelen araçları tehlikeye sokan kamyon sürücüsü hiçbir şey yokmuş gibi ilerlemesi hayrete düşürdü.

Trafiği tehlikeye sokan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
