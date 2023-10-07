Denizli'de Tartışma Sonucu Simit Fırını Kurşunlandı

Bitmeyen tartışmanın üzerine kurşunların hedefi bu defa fırın oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan tartışmanın üzerine kimliği belirsiz kişilerce, 8 el kurşunların hedefi olan bir aile, husumete dönen olayda intikam almak için karşı tarafa ait olan simit fırınını kurşunladığı iddia edildi. Polis ekipleri, bir gün arayla yaşanan iki kurşunlama olayının şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, akşam 21.50 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kimliği belirsiz kişilerce simit fırınına doğru 3 el ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kurşunlanan evden parmak izi ve boş kovanlar, olay yeri inceleme ekibi tarafından alındı. Saldırganların yakalanması için ekipler, geniş çaplı çalışma başlattı.

Önce ev kurşunlandı

Ertesi gün akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde çıkan olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iki grup kendi aralarında kısa süreliğine arbede yaşadı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile ayrılan grup, bir süre sonra dağıldı. Karşı tarafa öfkesi dinmeyen saldırganlar, ellerine aldıkları silah ile tartışma yaşadıkları kişiyi bulmak için kahvehaneye gitti. Kahvehanede karşı tarafı göremeyen saldırganlar, ellerindeki silahlar ile tartıştıkları kişinin evine 8 el ateş etti. Evi kurşun yağmuruna tutan saldırganlar, olay yerinden hızlıca kaçtı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.