Haberler

Tarlada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü

Tarlada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Denizlİ'de alevlerin sardığı tarladaki yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol etmek için ekiplerin yoğun uğraşı sürüyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...

Mezarının son halini gören ünlü oyuncu isyan etti