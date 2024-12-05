Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Bizans ve Roma dönemlerinden çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Buldan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahsı takibe aldı. Jandarma ekipleri takibe aldığı şahsa yönelik kapsamlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında, Bizans ve Roma dönemlerine ait 1 adet yüzük, 1 adet kandil, 1 adet bilezik, 1 adet vazo, 1 adet madalyon, 1 adet Arslan başlı heykel sütunu, 2 adet taş sütun, 3 adet demir arama çubuğu ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 1 şüpheli şahıs hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçunu işlemekten adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ