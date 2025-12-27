Devasa çukur kazıp tarihi eser aradılar

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde 30 metrelik devasa çukur açıp tarihi eser arayan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Oğuz Mahallesi Hayıtucu mevkiinde kaçak kazıcılara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda kazılan bölgenin çevre genişliği ve derinliği dikkat çekti. 20 metrekarelik alanda yapılan kazıda, kurulan düzenek ve ekipmanlarla yaklaşık 30 metre derinliğe inildiği gözlendi. Yapılan operasyonda iki şahıs suçüstü yakalanırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ