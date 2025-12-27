Haberler

Devasa çukur kazıp tarihi eser aradılar

Denizli'nin Buldan ilçesinde, kaçak kazı yapan şüpheliler 30 metrelik derin bir çukur açarken jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde 30 metrelik devasa çukur açıp tarihi eser arayan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Oğuz Mahallesi Hayıtucu mevkiinde kaçak kazıcılara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda kazılan bölgenin çevre genişliği ve derinliği dikkat çekti. 20 metrekarelik alanda yapılan kazıda, kurulan düzenek ve ekipmanlarla yaklaşık 30 metre derinliğe inildiği gözlendi. Yapılan operasyonda iki şahıs suçüstü yakalanırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

