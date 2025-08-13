Denizli'de Takla Atan Otomobilde 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Denizli'de 9 yaşındaki çocuk, babasının kullandığı otomobilin kontrolünden çıkıp takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Serinhisar ilçesi Pınarcık Mahallesi Denizli- Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'den Antalya istikametine seyir halindeki 07 ARK 290 plakalı Tofaş marka otomobilim sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savruldu. Bir süre yolda savrulan otomobil takla attı. Takla atan otomobilin camından fırlayan 9 yaşındaki M.D. yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri camdan fırlayan 9 yaşındaki çocuk ve takla atan otomobilde sıkışan baba, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki M. D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Hayatını kaydeden M. D.'nin küçük bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ