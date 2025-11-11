Denizli'de Süt Toptancısı Yangına Sütle Müdahale Etti

Haberler

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden süt toptancısı Ekrem Eşmeli, maddi kaybını hiçe sayarak soğutma tankındaki sütle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangını gören süt toptancısı, alevlere sütle müdahale etti. Maddi kaybı hiçe sayan görevli, basınçlı pompayla alevlere ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini önledi.

Yangın, Honaz ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bulunan Akdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Akdere mevkiinde bulunan ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Yangın sırasında yoldan geçen ve bir süt firmasında süt toplama personeli olarak çalışan Ekrem Eşmeli, durumu gördükten sonra yangının büyümemesi için soğutma tankındaki sütleri basınçlı motora alevlere sıktı. Maddi kaybına rağmen yapılan müdahaleyle yangının büyümesini engelleyen Ekrem Eşmeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme ve soğutma çalışmasında bulundu. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. İhbar üzerine vatandaşlarla birlikte bölgeye giden Aydınlar Mahalle Muhtarı Soner Dündar, maddi kaybı hiçe sayarak ilk müdahaleyi sütle yaparak yangını büyümesini engelleyen Ekrem Eşmeli'ye teşekkür etti.

"Kendi çabamla söndürmeye çalıştım, olmayınca tanktaki sütü kullandım"

Yangın esnasında durumu anlatan Ekrem Eşmeli, "Sabah çiftçilerden süt aldım ve ardından dağıtım yaptım. Sabah o yoldan geçtiğimde bir şey yoktu ama geri dönüşte yolun kenarında yangını alevlenmiş bir şekilde gördüm. Yangını ilk başta kendi çabamla, dalla söndürmeye çalıştım ama olmadı. Olmayınca tanktaki sütü kullanarak söndürmeye çalıştım. Ardından da vatandaşlar gelerek hep birlikte söndürdük. Ardından ekipleri çağırdık. Ekipler gelene kadar elimizden gelen her şeyi yaptık. Vatandaşlık görevimizi yapmış bulunduk" dedi. - DENİZLİ

