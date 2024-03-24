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Eşi ile eski çalışanını parkta yakalayan koca cinnet getirdi: 2 yaralı

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Denizli'de bir adamın eşinden şüphelenerek takip etmesi sonucu kan aktı. Eski çalışanı ile eşinin buluştuğunu gören adam cinnet getirerek eşini ve eski çalışanını silahla ağır yaraladı.

BULUŞTUKLARINI GÖRÜNCE CİNNET GETİRDİ

Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesinde yaşanan olayda eşinin kendisini aldattığını düşünen otel işletmecisi M.G. (50), eşi Ümmü G.'yi (48), takip etti. Takip ettiği eşinin eski çalışanı Mehmet Y. (28), ile bir parkta buluştuğunu gören öfkeli koca cinnet getirdi.

Eşi ile eski çalışanının yanına giderek tartışan M.G, yanındaki tabanca ile ikiliye ateş açtı. M.G, olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri vücutlarının farklı bölgelerinden vurularak ağır yaralanan Ümmü G'yi ve Mehmet Y'yi ambulansla hastaneye sevk etti.

OLAY SONRASI TESLİM OLDU

Olayda başından ve boynundan yaralanan Mehmet Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Ümmü G'nin ise karın boşluğundan yaralanarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öfkeli eş ise olaydan kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Tolga Tplg:

Haklısın ama malesef bu sistemde suçlusun. Bırak ne halleri varsa bulsunlar. Boşan kurtul

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Tutankamon Hoca:

burdan cıkaracağınız sonuc evine eşini dostunu hısmını akrabanı alma kansızlık diz boyu neyseki bekarım bu devirde bunlarla uğraşılmaz karbnını doyursan gözünü gözünü doyursan gönlünü gönlünü doyursan cebini doyuramazsın

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