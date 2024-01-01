Denizli'de Su Kuyusuna Düşen Hayvan Kurtarıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde su kuyusuna düşen küçükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Çameli ilçesine bağlı Kalınkoz Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir su kuyusuna düşen küçükbaş hayvanın durumu, mahalle sakinleri tarafından fark edilerek itfaiye ekiplerine haber verildi. Hemen olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kuyunun derinliğini dikkate alarak hayvanı emniyetle kurtarmak için çalışmalara başladı. Uzun ve dikkatlice yürütülen operasyon sonucunda, mahsur kalan küçükbaş hayvan başarıyla çıkarıldı. İtfaiye ekipleri, hayvanın sağlık durumunu kontrol edip gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri ekiplerin gösterdikleri özverili çalışma için teşekkür etti. - DENİZLİ