Denizli'de Silahlı Saldırı: Mermer Ustası Hayatını Kaybetti

Denizli'de bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda mermer ustası Kadir Kaya hayatını kaybetti. Saldırıdan saatler önce sosyal medya hesabında 'Rızkın da ömrün de yazılıdır, telaş etme' paylaşımında bulunmuştu. Olayda iki kişi yaralandı.

Denizli'de içinde bulundukları otomobilin önü kesilerek düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden mermer ustasının, saatler önce yaptığı "Rızkın da ömrün de yazılıdır, telaş etme" şeklindeki sosyal medya paylaşımı sevenlerini üzdü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde meydana gelen olayda; plakasız kamyonetle bir süre takip yapan E.Ş., müteahhit Zeki Önel (39), kardeşi Tahir Önel (38) ve işlerini yapan mermer ustası Kadir Kaya'nın (32) bulunduğu aracın önünü kesti. E.Ş.'nin rastgele tüfekle ateş açması sonucu Kadir Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. İşadamları Zeki Önel ve kardeşi Tahir Önel ise yaralandı. Olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheli E.Ş., saklandığı prefabrik evde yakalanırken, olayda yaralanan kardeşler ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadir Kaya'nın ölmeden önceki son paylaşımı dikkat çekti

Olay yerinden kaçmaya çalışırken sırtına isabet eden saçmalar neticesinde hayatını kaybeden Kadir Kaya'nın saldırıdan saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kaya'nın paylaşımında Kürtçe bir ağıt müziğinin üzerine "Rızkın da ömrün de yazılıdır, telaş etme" notu yer aldığı görüldü. Kaya'nın duygusal paylaşımı, sevenlerini üzdü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
