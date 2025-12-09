Haberler

Kale'de kaçak silah ve mühimmatla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu malzemesi ele geçirildi. 9 şüpheli şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen kapsamlı operasyonlar neticesinde çok sayıda silah ve malzeme ele geçirilirken yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında ise adli makamlarca işlem başlatıldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde Kale Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan kapsamlı operasyonlar neticesinde çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi. Kale ilçesinde yakın tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 11 adet tabanca ve şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 18 adet av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 1733 adet tabanca fişeği, 45 adet av tüfeği fişeği, 3 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet av tüfeği şarjörü, 6 adet tabanca şarjörü ve muhtelif tabanca parçaları, 1 adet toplu tabanca gövdesi, 2 adet tabanca kabzesi, 1 adet tabanca kapak takımı, 3 adet tabanca namlusu, 1 adet tabanca tetik tertibatı, 1 adet silah açmak için kullanılan torna tezgahı, 20 adet namlu açmak için kullanılan materyal, Bir adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet bıçak, 1 adet sikke, 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, 9 şahıs ise yakalandı. 9 şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca gerekli işlemler başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title