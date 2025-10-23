Denizli'de Silah Tamiri ve Satışı Yapan Şahıs Yakalandı

Denizli'de torna atölyesinde silah tamiri ve satışı yapan şahıs yapılan operasyonlar sonucu yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde alınan ihbarlar üzerine Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendi. Çivril ilçesi Sundurlu Mahallesi'nde 1 şahsın ikametine torna atölyesinde silah tamiri ve satışı yaptığı duyumların üzerine düzenlenen operasyonda; 1 adet mavzer piyade tüfeği mekanizması, 1 adet 9 mm tabanca, 2 adet altıpatlar tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet dipçik, 310 adet farklı ebat ve çeşitlerde fişek ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 1 şahıs ise adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - DENİZLİ