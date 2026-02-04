Haberler

Denizli'de SİBERAY Farkındalık Programı ile 785 kişiye siber güvenlik eğitimi verildi

Denizli'de SİBERAY Farkındalık Programı ile 785 kişiye siber güvenlik eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY Farkındalık Programı çerçevesinde Ocak ayında gerçekleştirdiği seminerlerle 785 kişiye siber güvenlik ve dijital dünyadaki risklerle ilgili eğitim verdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, SİBERAY Farkındalık Programı kapsamında Ocak ayı boyunca farklı ilçelerde düzenlenen seminer ve eğitim faaliyetleriyle toplam 785 kişiye ulaşıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen SİBERAY Farkındalık Programı çerçevesinde Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ocak ayı içerisinde çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Serinhisar, Tavas ve Honaz ilçelerinde kamu kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlara yönelik; Pamukkale ve Çivril ilçelerinde ise öğrenci ve öğretmenlere yönelik düzenlenen seminerlerde kumar bağımlılığı, yasa dışı bahis, güvenli internet kullanımı, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve nitelikli dolandırıcılık gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Toplumun her kesiminin dijital dünyada karşılaşabileceği risklere karşı bilinçlendirilmesinin hedeflendiği çalışmalar kapsamında toplam 785 kişiye ulaşıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni operasyon! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! 'Evim' dediği mezarlıktan çıkmıyor

7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! 'Evim' dediği mezarlıktan çıkmıyor

7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü

27 yaşında apar topar emekli edilmişti! Kahreden haber geldi