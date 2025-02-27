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Denizli'de Seyir Halindeki Tofaş Otomobil Alev Alev Yandı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki Fiat Tofaş otomobili, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle tamamen yandı. Sürücü, ailesiyle birlikte durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Denizli'de seyir halindeki Fiat Tofaş otomobil, alev alev yandı.

Olay, gece saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi 1828 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Tofaş marka otomobil, Yeşilköy Caddesi'ne geçiş yapacağı esnada bir anda motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede aracın ön kısmını kapladı. Ailesiyle birlikte yolculuk eden sürücü, aracı yol kenarına çekip 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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