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Denizli'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Denizli'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle itfaiye ekipleri gelmeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Denizli'de seyir halindeki otomobil bir anda yanmaya başladı. Sürücüsünün yol kenarına park ettiği yanan araca çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ve suyla müdahale etti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sanayide bakımdan çıkan araçtan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilden yükselen duman ve alevleri fark eden sürücü ise aracını hemen yol kenarına park etti. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar araçtan yükselen alevleri söndürmek için yoğun uğraş verirken, diğer yandan ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpleri ve suyla müdahale edilen yangını bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluşan araç kullanılamaz hale geldi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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