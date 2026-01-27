Memurları taşıyan servis kazasında acı haber geldi

Denizli'den Buldan'a görev yapan memurları mesaiye yetiştirmek için yola çıkan servis, kontrolden çıkarak üzüm bağına uçtu. 25 kişinin yaralandığı kazada hemşire hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Denizli-Manisa kara yolu Yinecekent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli il merkezinde ikamet eden Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Buldan Aile Sağlığı Merkezi personelini taşıyan servis minibüsü, kamu görevlilerini mesaiye yetiştirmek için yola çıktı. Yenicekent Kavşağı yakınlarına ulaşan servis minibüsü, şiddetli yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak, yolun sağındaki üzüm bağına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 25 kişinin yaralandığı kazada, yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ameliyat hemşiresi Kadriye Koçan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. - DENİZLİ