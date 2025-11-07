Haberler

Denizli'de Şantaj Skandalı: Yapay Zeka ile İftira ve Rüşvet İddiaları

Denizli'de Şantaj Skandalı: Yapay Zeka ile İftira ve Rüşvet İddiaları
Güncelleme:
Denizli'de bir kadın hükümlünün sevgilisi, kadın gardiyana yapay zeka ile oluşturulan müstehcen görüntülerle şantaj yaparak rüşvet iddialarında bulundu. JASAT'ın operasyonuyla durumu araştıran jandarma, olayın şüphelilerini yakaladı.

Denizli'de hakkında tutanak tutulan kadın hükümlünün, bilişim suçlarından sabıkalı sevgilisiyle birlikte kurduğu plan akıllara durgunluk getirdi. Tutanak yüzünden izne çıkamayan kadın ve sevgilisi, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturulan müstehcen videosu, CİMER'e yapılan sahte rüşvet suçlamaları ve sosyal medyada karalama kampanyalarıyla şantaj yaptı.

Denizli'de Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli Filiz Ç., cezaevinde tutuklu bulunan hükümlü Hülya T. hakkında tutanak tuttu. Filiz Ç.'nin haklı tutanağı sonrası cezaevinden izne çıkamayan Hülya T., durumu ağlayarak sevgilisi Enes B.'ye anlattı. Sevgilisinin izne çıkamamasına sinirlenen ve geçmişte bilişim suçlarından sabıkası bulunan sevgili Enes B., akıllara durgunluk getiren bir yönteme başvurdu. Enes B. ve arkadaşları Filiz Ç.'nin hem kişisel verilerini ele geçirdi hem de yapay zekayla Filiz Ç.'nin müstehcen görüntülerini oluşturdu. Daha sonra sosyal medya üzerinden Filiz Ç.'nin rüşvet aldığı iddialarını ortaya atarak karalama kampanyası başlattı. Filiz Ç.'nin bir mahkum yakını ile rüşvet pazarlığı yaptığına dair sahte mesajlar, yapay zekayla oluşturulan müstehcen video ile de hem CİMER'e hem de Ceza İnfaz Kurumuna yabancı ülkelere ait 8 farklı numarayla sahte şikayetlerde bulundu. Ayrıca Filiz Ç.'nin geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle KHK ile ihraç edildiğine dair sahte belgeler ile sosyal medyadan karlama kampanyalarını destekledi.

Jasat hem görüntülerin sahte olduğunu, hem de şüphelileri tespit etti

Olayın jandarmaya ihbarı üzerine konu hakkında jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından titiz bir çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde maruz kaldığı iftiralar nedeniyle görev yeri değişen Filiz Ç.'nin müstehcen görüntülerinin yapay zekayla oluşturulduğunu, hakkındaki şikayetlerin ise sahte olduğu belirlendi. Olayın şüphelilerin yakalanması için çalışan JASAT timi, olayları organize edenlerin Hülya T. ve sevgilisi Enes B. olduğunu tespit etti. Olaylara dahil olan toplam 8 şüpheliye yönelik Denizli, Aydın ve Antalya'da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

JASAT timlerince düzenlenen operasyonlarda 8 şüphelinin kaçmasına fırsat verilmeden kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Hülya T., ve Enes B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
