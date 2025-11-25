Denizli'de Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'de samanlıkta çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Çal ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir evin samanlığında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar bir yandan kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ