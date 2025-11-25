Denizli'de Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Denizli'nin Çal ilçesinde bir evin samanlığında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Vatandaşların müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangın, Çal ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir evin samanlığında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar bir yandan kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa