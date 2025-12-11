Aksı kırılan pikap takla attı

Denizli'de aksı kırılan pikap düz yolda takla attı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Çivril ilçesi Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakup a., idaresindeki 20 AGP 462 plakalı pikap ile seyir halindeyken, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karayolunda refüje çarpan pikap takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalede bulunulan sürücü Yakup A., ve beraberindeki yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan incelemeler neticesinde kazanın aks kırılması sonucu meydana geldiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ