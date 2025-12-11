Haberler

Aksı kırılan pikap takla attı

Aksı kırılan pikap takla attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde aksı kırılan bir pikap düz yolda takla attı. Kazada yaralanan olmadı, sürücü ve yolcunun sağlık durumları iyi.

Denizli'de aksı kırılan pikap düz yolda takla attı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Çivril ilçesi Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakup a., idaresindeki 20 AGP 462 plakalı pikap ile seyir halindeyken, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karayolunda refüje çarpan pikap takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalede bulunulan sürücü Yakup A., ve beraberindeki yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan incelemeler neticesinde kazanın aks kırılması sonucu meydana geldiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Şike yapıldığı dile getirilmişti: Zonguldakspor taraftarlarından 2. Lig talebi

Küme düşen takımın taraftarı TFF'ye seslendi: Bizi lige geri alın
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
2 meslektaşının öldüğü kazada cipi kullanan doktora 7 yıl 9 ay hapis cezası

İki meslektaşını hayattan koparan doktorun cezası belli oldu
Dev bankada kritik görev değişimi! Yerine geçecek isim belli oldu

Dev bankada kritik görev değişimi! Yerine geçecek isim belli oldu
title