Park halindeki minibüsü kurşunlayıp kaçtılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından park halindeki bir minibüse silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

Denizli'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeki minibüse silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliler için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz plakası bilinmeyen bir otomobil, gece saatlerinde park halindeki 20 ARC 048 plakalı minibüse 3 el pompalı tüfek ile ateş etti. Ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olayda herhangibi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, minibüste maddi hasar meydana geldi. Yapılan incelemelerde olay yerinde 3 adet boş kovan bulan polis ekipleri kurşunlardan 2'sinin araca isabet ettiğini belirledi. Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. - DENİZLİ

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

