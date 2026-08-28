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Sarayköy'de yangın: Rüzgar alevleri büyüttü

Sarayköy'de yangın: Rüzgar alevleri büyüttü
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Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi'nde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ovalık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla genişleyen alevler, ana asfalt yolun alt kısmındaki geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde ovalık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi'nde ana asfalt yolun alt tarafında bulunan ovalık alanda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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