Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

Beklenen gün geldi çattı! 2 şehre dev ekranlar kuruluyor
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi: Ortaklarını tanımıyor

Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi! Tam 111 sayfa

Denizli'de Otomobil Traktöre Çarptı: İki Yaralı

Denizli'de Otomobil Traktöre Çarptı: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeki otomobil, önünde giden traktöre arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü yaralandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde, seyir halindeki otomobilin aynı yöne ilerleyen traktöre arkadan çarptığı kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi Yarma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yenicekent Mahallesi istikametinden Denizli istikametine giden O.A. idaresindeki 20 BF 069 otomobil, aynı yöne seyir halinde olan ve gece karanlıkta geç fark ettiği O.K.'nun kullandığı 16 DZ 193 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fiyatlar iki katına çıkınca Türkiye'nin kapısını çaldılar
img

Hülya Avşar'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı
img

"Yabancı hakem neden gerekli?" sorusunu yanıtlayan görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı

Sevgilisini sokak ortasında silahla öldürüp kendi kafasına sıktı
Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi

"Yabancı hakem neden gerekli?" sorusunu yanıtlayan görüntü
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım

Mezarlıkta 3 kadını öldüren sanık: Elim kırılsaydı da yapmasaydım
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.