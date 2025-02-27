Denizli'de Otomobil Traktöre Çarptı: İki Yaralı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde, seyir halindeki otomobilin aynı yöne ilerleyen traktöre arkadan çarptığı kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi Yarma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yenicekent Mahallesi istikametinden Denizli istikametine giden O.A. idaresindeki 20 BF 069 otomobil, aynı yöne seyir halinde olan ve gece karanlıkta geç fark ettiği O.K.'nun kullandığı 16 DZ 193 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. - DENİZLİ