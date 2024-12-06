Üye Girişi
Haberler
Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu

Muhaliflerin korkusu Esad'a bunu da yaptırdı

 Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

 Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı

Hizbullah, Türkiye'nin yanı başındaki savaşta tarafını seçti
En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici

En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici

Denizli'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 20 Yaralı

Denizli'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 20 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de bir otobüsün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kaza sonrası otobüs sürücüsü tutuklandı.

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsünün akaryakıt istasyonundan çıkan tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 20 kişinin yaralandığı kazada yaralanan İngiliz uyruklu kadın hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu iki yolcunun hayatını kaybettiği kazaya neden olan otobüs sürücüsü tutuklandı.

Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesi'nde Salı sabahı meydana gelen kazada; Aydın'ın Didim ilçesinden hareket ederek Antalya'nın Alanya ilçesine gitmek için sefer yapmakta olan 07 ABL 737 plakalı Temsa marka şehirlerarası yolu otobüsünün sürücüsü Ahmet G. (60), İzmir - Aydın - Denizli kara yolunda hareket halindeyken Duacılı Mahallesi'ne geldiğinde, akaryakıt istasyonundan yolan çıkan İsmail T. (36) idaresindeki 15 AAY 875 plakalı tırı fark etti. Ani manevra yaparak kazaya engel olmaya çalışan sürücünün tüm çabalarına rağmen yolcu otobüsü tıra yandan çarptı. Kazada otobüsün tek koltuklu olan sağ tarafında yolculuk eden Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere 20 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Sürücü tutuklandı

Kazanın ardından yaralı olan otobüs sürücüsü Ahmet G., taburcu edildikten sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde sürücü Ahmet G., kazadan dolayı üzgün olduğunu, otobüsün aniden kayması nedeniyle otobüsün hakimiyetini kaybederek tıra çarptığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Otobüs kazasında yaralananlardan 2 muavin, 2 sürücü olmak üzere 16 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada ağır yaralanan İngiliz uyruklu Denise Sellars (71), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırılırken, işlemlerinin ardından cenazesinin kazada aynı otobüste bulunan eşine teslim edilerek İngiltere'ye götürüleceği öğrenildi. Kazada yaralanan 3 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ettiği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad'ın planı açık oldu: Muhaliflerin son zaferi için söyledikleri düşündürücü
img

İşte İngiltere'de çocuklara en çok konulan isim
img

Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

6 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 6 Aralık Cuma mesajları! Anlamlı, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları... 6 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Ahmet Köse kimdir, neden istifa etti? Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız AtandıYeni İstanbul İl Emniyet Müdürü kim oldu? İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir? Yeni Adıyaman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.