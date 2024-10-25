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Denizli'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Denizli'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Denizli'de Merkezefendi ve Babadağ ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangını, 19. saatinde havadan ve karadan müdahalelerle devam ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler yoğun bir çaba sarf ediyor.

Denizli'de dün öğleden sonra sarp arazideki ormanlık alanda başlayan yangınının 19. saatinde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Denizli'de Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağı'nın zirve kısmındaki ormanlık alanda dün 14.20 sularında orman yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri zorlu arazi yapısına sahip sarp bölgedeki yangına ulaşarak ilk müdahalede bulundu. Yangının çıktığı bölgeye ulaşımın zor olması ve karadan müdahalenin yetersiz kalması üzerine havadan da müdahale edildi. Gün boyu süren yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarla müdahaleler havanın kararmasının ardından sonlanarak, yalnızca karadan müdahale edilmeye başlandı.

Gece boyu ekiplerin cansiperane mücadelesine rağmen alevler kontrol altına alınmadı. Havanın aydınlanmasıyla yangın söndürme helikopterleri tekrar başladı. Yangına havadan 2 helikopter, 11 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve su ikmal aracıyla 48 personel müdahale ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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