Denizli'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına, sarp ve kayalık araziye rağmen hava ve karadan müdahale sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun bir çaba harcıyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan sarp ve kayalık bölgede devam eden orman yangınına, şiddetli rüzgara rağmen hava ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; saat 17.00 sıralarında Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akşar ve Gölcük mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Acıpayam ve Çameli Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli ekipler sevk edildi. Yangının devam ettiği arazinin sarp, kayalık ve rüzgarında şiddetli olması çalışmaları zorlaştırsa da, orman ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti.

Havadan 1 uçak ve 1 helikopterin yanı sıra karadan ise 19 arazöz, 3 iş makinesi, 11 ilk müdahale aracı ve 121 yangın söndürme işçisiyle müdahale edilen yangını, kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - DENİZLİ

