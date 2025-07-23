Denizli'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan 1 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter ile karadan ise çok sayıda ekiple müdahale devam ediyor.

Denizli'nin Çal ilçesi Belevi Mahallesi Balıkboğazı mevkiinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına ekiplerin cansiperane müdahalesi sürüyor. Ormanlık alana yakın olduğu öğrenilen ve makilik alanda başlayan yangına havadan 1 yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor. Aynı zamanda karadan ise 11 arazöz, 2 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 106 personel alevleri kontrol altına almak için mücadele veriyor. 37 dereceyi bulan sıcaklık ve düşük nem oranına rağmen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ