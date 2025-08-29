Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın için çalışmalar sürdürülüyor. Yangını kontrol almak için karadan ve havadan müdahaleler devam ederken dumandan etkilenen 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dün gece saatlerine kadar yapılan çalışmalar neticesinde söndürülerek soğutma çalışmaları yapılan yangın bölgesinde tekrardan çıktığı öğrenildi. Bölgede dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyen ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğü öğrenilirken karadan ve havadan müdahaleler sürüyor. Dumandan etkilenen 1 kişi için ise bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenler ve muhtemel yaralanmaya karşı ise UMKE aracı istenildi.