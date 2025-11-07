Haberler

Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu

Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, odun toplamak için ormana giden yaşlı çift, devrilen traktörlerinin altında ölü olarak bulundu. İki gün boyunca kendilerinden haber alınamayan çiftin kaybolması, oğullarının muhtarı bilgilendirmesiyle ortaya çıktı.

  • Hasan Çelik (62) ve eşi Ayşe Çelik (63), 5 Kasım Çarşamba günü Denizli'nin Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi'nde ormandan odun toplamaya gitti.
  • Çiftin cansız bedenleri, devrilen traktörün altında 2 gün sonra bulundu.
  • Jandarma incelemelerinde, traktörün rampayı çıkamayarak devrildiği tespit edildi.

Denizli'de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen odunları toplamaya giden çiftten haber alamayan oğulları acı gerçeği ortaya çıkardı. Traktörle ormana giden çiftin cansız bedenleri devrilen traktörün altında 2 gün sonra bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Çelik (62), ve eşi Ayşe Çelik (63), 5 Kasım Çarşamba günü Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen budanmış ve atıl durumdaki odunları toplamak için ormanlık alana gitti.

TRAKTÖRÜN ALTINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDULAR

Çiftin kent merkezinde ikamet eden oğulları iki gün boyunca anne ve babasına ulaşamaması üzerine muhtarı arayarak bilgi verdi. Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin evine giden muhtar, evde traktöründe olmadığını fark ederek diğer köylüler ile birlikte ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Yaşlı çifti arayan vatandaşlar, çifti devrilen traktörün altında hareketsiz halde bularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

RAMPAYI ÇIKAMAYAN TRAKTÖR DEVRİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı çiftin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise Hasan Çelik'in 20 DL 669 plakalı traktörü ile patika yolda rampa çıkmaya çalıştığı, rampayı çıkamayan traktörün devrildiğini tespit etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşlı çiftin traktör altında kalan cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yapılan incelemelerin ardından Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

