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Denizli'de operasyonda 5 bin 454 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Denizli'de operasyonda 5 bin 454 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Denizli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı, adresinde 101 kutuda 5 bin 454 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 bin 454 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamda gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı. Şüpheli şahsın adresinde yapılan aramalarda, 101 kutu içerisinde toplam 5 bin 454 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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