Denizli'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Madde ve Kenevir Ele Geçirildi

Denizli'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Madde ve Kenevir Ele Geçirildi
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Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde düzenlenen narkotik operasyonunda, 343 kök Hint keneviri ve 102 gram esrar ele geçirildi. Bir şüpheli, uyuşturucu madde ticareti ve izinsiz kenevir yetiştirmek suçlarından tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, 343 kök Hint keneviri ile 102 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Sarayköy İlçesinde Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda, 343 kök Hint kenevir bitkisi ve 102 gram esrar maddesi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda göz altına alınan 1 kişi 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" ve "İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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