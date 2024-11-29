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Denizli'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Denizli'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki motosiklet, garaja giriş yapan otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki motosikletin aynı yöne seyreden ve garaja giriş yapmak için manevra yapan otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi Hastane Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.K.Ç. idaresindeki 20 ALN 923 plakalı motosiklet, aynı yöne seyir halinde olan ve yolun solundaki otoparka giriş yapmak için ani manevra yapan Ü.Ş.'nin kullandığı 20 ADE 779 plakalı otomobile çarptı. Genç motosiklet sürücüsü M.K.Ç., çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi esnaflar ve yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Ayağa kalmak isteyen sürücüye engel olan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini ayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından hemen yakındaki Denizli Devlet Hastanesi acil servisine sevk etti.

Motosiklet sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, maddi hasar oluşan her iki araçta trafik ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgeden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazaya karışan her iki sürücünün de ifadelerine başvurdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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