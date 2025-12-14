Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybett

Denizli'de otomobil ile çarpışan yaşlı motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Acıpayam ilçesi Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Mustafa Aslan henüz plakası öğrenilemeyen motosikleti ile seyir halindeyken, plakası ve sürücü ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ