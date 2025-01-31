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Denizli'de Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Bayram Kaplan, 71 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Denizli'de tek taraflı motosiklet kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki genç 71 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi yolunda 20 Kasım 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren madende çalışan Bayram Kaplan (23), hafta sonu izni için Acıpayam ilçesinde yaşayan ailesinin yanına gitmek istedi. Plakası öğrenilemeyen motosikleti ile yola çıkan Bayram Kaplan, Sandalcık Mahallesi yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Bayram Kaplan'ın kaza yaptığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kafasından darbe alan genci ambulansla hastaneye sevk etti. Burada tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Bayram Kaplan, kazadan 71 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bayram Kaplan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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