Denizli'de feci kaza: 1 ölü

Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Tuğrul Gök hayatını kaybetti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Gök, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuğrul Gök idaresindeki 20 AID 091 plakalı motosiklet, Hakkı G. idaresindeki 64 SC 163 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan kargo çalışanı Tuğrul Gök ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gök, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tuğrul Gök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Tuğrul Gök'ün ölümü ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
