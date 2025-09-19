Denizli'de Metamfetaminle Yakalanan Yabancı Uyruklu Tacir Tutuklandı

Denizli'ye şehirlerarası yolcu otobüsüyle 4 kilo 420 gram metamfetamin maddesi getiren yabancı uyruklu zehir taciri, narkotik polisinin titiz çalışması sonucu uyuşturucuyu satamadan yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs veya organizasyonların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, il dışından yolcu otobüsü ile uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde istihbari bilgi alındı. Alınan bilgiye istinaden kapsamlı bir çalışma başlatan narkotik polisleri tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda, yabancı uyruklu bir şüpheli şehirlerarası yolcu otobüsünden indiği esnada kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüphelinin üzerinde ve otobüsün kargo bölümüne teslim ettiği 2 kolide narkotik köpeğiyle yapılan aramada 9 paket halinde 4 kilo 420 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ