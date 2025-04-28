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Denizli’de Kültür Varlığı Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi

Denizli’de Kültür Varlığı Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi
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Denizli'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan bir şahıs gözaltına alındı. Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ile silahlar bulundu.

Denizli'de kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan şüpheli şahsa yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait sikke, yüzük, kolye, hayvan heykeli gibi çok sayıda tarihi eser ve silah ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan şahsa yönelik operasyon düzenledi. Kale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise Roma dönemine ait 379 sikke, 1 adet yüzük, 2 adet kolye, 1 adet hayvan heykeli, 9 adet tarihi obje, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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