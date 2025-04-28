Denizli’de Kültür Varlığı Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi

Denizli'de kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan şüpheli şahsa yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait sikke, yüzük, kolye, hayvan heykeli gibi çok sayıda tarihi eser ve silah ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan şahsa yönelik operasyon düzenledi. Kale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise Roma dönemine ait 379 sikke, 1 adet yüzük, 2 adet kolye, 1 adet hayvan heykeli, 9 adet tarihi obje, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - DENİZLİ