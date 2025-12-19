Haberler

Kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya neden oldu

Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, iki araca çarparak durdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil, 2 araca çarparak kurabildi. Ölen ya da yaralanan olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi Süleyman Demiral Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Süleyman Demirel Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.Ç. idaresindeki 09 NE 684 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç, 20 RP 562 ve 20 DJ 775 plakalı iki otomobile daha çarparak durabildi. Çarpışma sonucu 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yol bir süre ekipler tarafından tek şerit kapatıldı. Olay yerine gelen çekici tarafından çekilen araçların ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Haberler.com
