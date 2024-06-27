Denizli'de Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 1 Ölü

Denizli'nin Kale ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan araç savrularak takla attı. Kaza sürücü Emrah Kaya hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Kale ilçesi Köprübaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli-Muğla karayolunda seyir halinde olan sürücü Emrah Kaya karşı yönden üzerine gelen aracı çarpmamak için manevra yaptı. Yaptığı manevrayla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Emrah Kaya'nın aracı yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Emrah Kaya'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ