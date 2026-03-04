Balkondaki kombiden çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

Denizli'de 4 katlı apartmanın 3'üncü katının balkonundaki kombiden çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Dokuzkavaklar Mahallesi Yunus Keskin Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 4 katlı apartmanın 3'üncü katının balkonundaki kombisinden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, balkondaki kombiden çıkan yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında alt kattaki balkonda hasar aldığı öğrenildi. Yangında yaralanan ya da ölen olmadığı belirtildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı