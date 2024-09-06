Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Kıskançlık Krizi Sonucu Öldürülen Eski Çalışan Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kıskançlık krizine giren bir koca, kendisini aldattığını düşündüğü eşiyle buluşan eski çalışanını vurarak ağır yaralamıştı. Yaralanan eski çalışan, 166 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti.

Denizli'de kıskançlık krizine giren kocanın, kendisini aldattığını düşündüğü eşiyle buluşan ve başına 2 el ateş ederek ağır yaraladığı eski çalışanı, tedavi gördüğü hastanede 166 gün sonra hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde 24 Mart tarihinde meydana gelen olayda; Pamukkale ilçesinde otel işletmecisi olan Mehmet G., kendisini aldattığını düşündüğü eşi Ü.G.'yi takip etti. Bir süre izlediği eşinin eski çalışanı Mehmet Yılmaz'ın otomobiline bindiğini gören koca, öfkeye kapıldı. Eşi ile eski çalışanının yanına giden Mehmet G. ile otomobilden inen Mehmet Yılmaz arasından tartışma çıktı. Kıskançlık krizine giren koca, yanında getirdiği tabancayla Mehmet Yılmaz ve eşi Ü.G.'yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahla ağır yaralanan Mehmet Y, ile Ü.G., ambulansla hastaneye sevk edildi. Polise teslim olan koca, tutuklanarak cezaevine gönderilirken; karın boşluğundan yaralanan eşi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yakın mesafeden boynu ve başından vurulan Mehmet Yılmaz, olayın ardından Denizli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. 28 yaşındaki Mehmet Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 5,5 aydır hayata tutunma çabası veren Mehmet Yılmaz'ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı. Eski patronu tarafından öldürülen Yılmaz'ın bugün Çal ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Merkezefendi denizli 3-sayfa Güncel Çal

Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın tahliye kararını böyle karşıladı

Dilan Polat'ın eşinin tahliye kararını aldığı an: Devletimiz sağ olsun

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendilerini dışarı attı

İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendini dışarı attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu? İstanbul'da metrobüs yangını! Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne? Arnavutköy'de patlayıcı! Arnavutköy'de ne oldu? Arnavutköy sahilinde ne bulundu? GELİNİM MUTFAKTA 6 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta Eliz kimdir? Eliz evlenme teklifi mi aldı?
title