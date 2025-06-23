Denizli'de Kiracı ve Ev Sahibinin Tartışması Kanlı Bitti

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kiracı S.D., ev sahibi H.K. ile oğlu Ö.K.'yı bıçaklayarak yaraladı. Olayın, kiracı ve ev sahibi arasındaki süregelen anlaşmazlıktan kaynaklandığı bildirildi.

Denizli'de kiracı ve ev sahibi anlaşmazlığı kanlı bitti. Çıkan tartışma sonucunda kiracı, ev sahibi babayı ve oğlunu bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Acıpayam ilçesi Olukbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde kiracı S.D'nin yanına giden ev sahibi H.K. ve oğlu Ö.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kiracı S.D. eline aldığı bıçak ile ev sahibi H.K. ve oğlu Ö.K.'yı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladığı öğrenildi.

Yaralanan baba ve oğul durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba H.K. ve oğlu Ö.K.'yı olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk etti.

Bölgeye gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri, çevrede güvenlik önemleri alarak olay yerinde inceleme başlattı. Olayın kiracı ve ev sahibi arasında süregelen anlaşmazlık nedeniyle çıktığı öğrenildi. Şüpheli S.D.'nin ise gözaltına alındığı bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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