Denizli'de KGYS Kameralarıyla Kural İhlallerine Cezai İşlem Uygulanıyor

Denizli'de KGYS kameraları ile kırmızı ışık, emniyet kemeri, cep telefonu, kask, yaya önceliği gibi kural ihlalleri tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde vatandaşların trafik kazalarına bağlı can ve mal kayıplarını önlemek ve güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla uygulamalara devam ediyor. Trafik ekipleri kentteki çeşitli kavşaklar ve yollarda Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile kırmızı ışık, emniyet kemeri, cep telefonu, kask, yaya önceliği, trafik işaret ve levhalarına sürücülerin uyup uymadıkları denetliyor. Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "KGYS ile tespit edilen kural ihlallerine Trafik İdari Para Cezası düzenlenmektedir. Sürücülerin, öncelikle trafikte can ve mal kayıplarını önlemek adına trafik işaret ve levhalarına uymaları önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ