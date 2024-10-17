Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Kendinden Habersiz Kalan Genç Adam Ölü Bulundu

Denizli'de Kendinden Habersiz Kalan Genç Adam Ölü Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pamukkale ilçesinde yakınları tarafından kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Mehmet Gözen, yaşadığı apartmanda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs yaşadığı apartmanda ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden haber alınamayan yakınları Mehmet Gözen (32)'ın yaşadığı apartmana geldi. Yakınları kendisini bir türlü ulaşmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmana giren ekipler incelemelerin ardından Gözen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gözen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Mehmet Gözen Pamukkale Olaylar denizli 3-sayfa Yaşam

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez Bankası, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı

 'Çözüm süreci' tartışmalarına AK Parti kapıyı kapattı

AK Parti, yeni bir çözüm sürecine kapıyı kapattı

 Yeni Malatyaspor, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilme kararı aldı

Depremin vurduğu şehrin takımı ligden çekiliyor
Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faiz sabit kalırsa ne olur? Faizin sabit kalması borsayı nasıl etkiler? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Ekim ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi? IMEI kayıt ücreti 2025 ne kadar olacak? Google deprem uyarısı aktifleştirme! Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır, çalışıyor mu? İOS (iPhone) deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Garip Dede Cemevi'ne kim saldırdı? Garip Dede Cemevi'nde ne oldu? Malatyaspor Kulübü ligden neden çekildi? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim en son deprem nerede oldu? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.