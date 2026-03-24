Şarampole uçan araçta 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Metrelerce aşağıya savrulan aracı gören vatandaşları ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslime edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Nadire Baysal (79), kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

