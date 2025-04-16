Denizli'de Kayıp Motosikletçi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

DENİZLİ (İHA) – Muğla'dan Denizli'deki ailesinin yanına gelmek için motosikletiyle yola çıkan gençten, 3 gündür haber alınamıyor. Güvenlik sistemi kameralarına görüntüsü yansıyan motorcu, her yerde aranıyor.

Denizli'de geçtiğimiz yıla kadar motosikletli kuryelik yapan Mustafa Berkay Çırak, yaklaşık 1 yıl önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşerek kendi iş yerini açtı. 13 Nisan Pazar günü Denizli'de yaşayan anne babasını arayıp, "Denizli'ye geliyorum" diyerek 20 ANT 534 plakalı motosikletiyle yola çıkan Mustafa Berkay Çırak'tan o saatten sonra bir daha haber alınamadı.

En son Köyceğiz ilçesindeki kent güvenlik sistemi kameralarından Yuvarlak Çay tarafında olduğu görülen Mustafa Berkay Çırak için ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldı. Kendisinden 3 gündür haber alınmayan motosiklet tutkunu Mustafa Berkay Çırak'ın bulunması için jandarma ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından arama çalışması başlatıldı. - DENİZLİ