Haberler

Denizli'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Anne ve Kızı Toprağa Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybeden 94 yaşındaki anne ve 54 yaşındaki kızı, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuklarına uğurlandı.

Denizli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 94 yaşındaki anne ve özel birey kızı, son yolculuklarına uğurlandı.

Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 94 yaşındaki İsmahan (Durkadın) Kandemir ile 54 yaşındaki özel birey kızı Gülbahar Kandemir, sabah ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne ve kızdan haber alamayan komşuları, öğle saatlerinde eve gittiklerinde her ikisini de yerde hareketsiz halde buldu. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından İsmahan Kandemir ile kızı Gülbahar Kandemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi yapılmak üzere morga kaldırılan anne ve kızı için bugün cenaze töreni düzenlendi. Anne ve kızı Akalan Mahalle Camisinde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
İki kardeş perdeyi açınca hayatının şokunu yaşadı

İki kardeş perdeyi açınca hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
İki kardeş perdeyi açınca hayatının şokunu yaşadı

İki kardeş perdeyi açınca hayatının şokunu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.