Denizli'de Kamyonet Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'de Kamyonet Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Çardak ilçesinde kontrolünü kaybeden kamyonet şarampole devrildi. Ağır yaralanan 43 yaşındaki sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çardak ilçesinde kontrol çıkan kamyonet, şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerine Denizli – Burdur karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendi kullandığı kamyonet ile Burdur istikametinden Denizli istikametine seyir halinde olan 43 yaşındaki Mustafa Demir, Çardak ilçesine yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaydetti. Yoldan çıkan kamyonet, şarampole devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkartılan sürücü, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Çardak Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 3 çocuk babası Mustafa Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
