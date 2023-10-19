Denizli'de Kahvehanede Bacanağını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde kahvehanede oturan bacanağını 5 el ateş ederek öldürdükten sonra kaçtığı Sivas'ta yakalanan zanlı, Denizli'de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Denizli'nin Honaz ilçesi Yeni Mahalle çarşı meydanında bulunan kahvehanede meydana gelen olayda; Antalya'da yaşayan Galip Aldırma (38) ile Denizli il merkezinde kuaförlük yapan bacanağı Fırat Ç., Honaz ilçesinde hayatını kaybeden bir yakınlarının cenazesinde karşılaştı. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu öğrenilen iki bacanak, cenaze namazı sırasında yeniden tartıştı. Galip Aldırma, cenazenin toprağa verilmesinin ardından akrabası Abdulcabbar A. (41) ile birlikte meydandaki kahvehaneye oturdu. Elindeki silahla kahvehaneye gelen Fırat Ç., bacanağına 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Araya girmek isterken ağır yaralandı

Yaralılardan durumu ağır olan Galip Aldırma, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine; silahlı saldırıyı önlemek için araya girmeye çalışırken yaralanan Abdulcabbar A. ise Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Galip Aldırma, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken; ağır yaralanan akrabasının ise yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaçtığı Sivas'ta operasyonla yakalandı

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı Fırat Ç., yapılan takip sonucu Sivas'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlının, ifade işlemlerinin ardından Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekiplerince, Denizli'ye getirildi. Denizli'deki işlemlerinin ardından Fırat Ç., Denizli Adliyesi'ne sevk edildi. Adli makamlarca verilen karar doğrultusunda Fırat Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fırat Ç.'nin bacanağını eşiyle boşanmasından sorumlu tuttuğu için öldürdüğü iddia edildi. - DENİZLİ