Denizli'de Kafede Fritöz Yangını: 1 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Çarşısında faaliyet gösteren kafede fritözden yangın çıktı. Bir anda alevlenen fritözden sıçrayan yağdan 1 kişi yaralandı.

Yangın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Enver Paşa Caddesi Bayramyeri Çarşısında faaliyet gösteren bir kafenin mutfak kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müşterinin siparişini hazırlamak için çalıştırılan fritöz yağın fazla ısınmasıyla alev aldı. Alev alan yağ kaynayarak sağa sola sıçradı. Sıçrayan yağ damları ile bir mutfak çalışanı kolundan hafif yaralandı. Kafe çalışanlarının ihbarı üzerine yangına sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Sağlık ekipleri tarafından yangında yaralanan mutfak personeline olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ