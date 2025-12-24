Haberler

Denizli'de piyasa değeri 3 milyon TL olan kaçak mala el konuldu

Denizli'de piyasa değeri 3 milyon TL olan kaçak mala el konuldu
Güncelleme:
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele operasyonu ile piyasa değeri 3 milyon TL olan 263 adet lastik ve 6 adet jant ele geçirdi. Operasyon sonucunda 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonu sonucunda yaklaşık piyasa değeri 3 milyon TL olan otomobil parçası ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen saha ve analiz çalışmaları neticesinde, Denizli üzerinden başka bir ile geçiş yapacağı tespit edilen bir tır durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 263 adet kaçak tır lastiği ile 6 adet kaçak jant ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken, suçta kullanıldığı değerlendirilen araca el konuldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

