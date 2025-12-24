Denizli'de piyasa değeri 3 milyon TL olan kaçak mala el konuldu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonu sonucunda yaklaşık piyasa değeri 3 milyon TL olan otomobil parçası ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen saha ve analiz çalışmaları neticesinde, Denizli üzerinden başka bir ile geçiş yapacağı tespit edilen bir tır durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 263 adet kaçak tır lastiği ile 6 adet kaçak jant ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken, suçta kullanıldığı değerlendirilen araca el konuldu. - DENİZLİ